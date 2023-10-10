جيش كوريا الجنوبية يعزز تعليم الجنود بشأن حقوق الإنسان في كوريا الشمالية

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قرر الجيش الكوري الجنوبي تعزيز تثقيف وتعليم قوات الاحتياط بشأن حالة حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، ودور قيادة قوات الأمم المتحدة في شبه الجزيرة الكورية.وقالت وزارة الدفاع في سيول أمس الاثنين إنه سيتم إدراج هذه الموضوعات في المناهج الدراسية القياسية لجنود الاحتياط اعتبارا من العام القادم.وسوف تندرج الموضوعات ضمن ثلاثة موضوعات في المنهج، هي: فهم نظام الهدنة، وواقع كوريا الشمالية والتهديد الذي تمثله، ودور وأهمية قوات الاحتياط.وسوف تستند المقررات حول انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية إلى تقرير الحكومة الكورية الجنوبية لعام 2023 حول حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، والذي أصدرته وزارة التوحيد في مارس بناء على شهادة 508 من المنشقين الكوريين الشماليين بين عامي 2017 و2022.وسوف يتعرف جنود الاحتياط أيضا على دور قيادة قوات الأمم المتحدة بموجب نظام الهدنة، بالإضافة إلى قواعد قوات الأمم المتحدة الخلفية في اليابان.