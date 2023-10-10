ازدهار خدمات صرف العملات الأجنبية في المتاجر الصغيرة الكورية

Photo : YONHAP News

أصبحت معاملات الصرف الأجنبي في المتاجر الصغيرة في كوريا أكثر انتشارا، حيث أبلغت سلسلة محلات "سي يو" عن ارتفاع كبير في استخدام خدمة الصرف الأجنبي بنسبة 340% في الأشهر الثلاثة الماضية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.ووفقا لسلسلة متاجر "سي يو" أمس الاثنين، شكلت عمليات التبادل بالدولار 51.4% من الإجمالي، وتلاها الين الياباني بنسبة 36.1%، ثم اليورو بنسبة 8.2%.وتقدم محلات "سي يو" هذه الخدمة بالاشتراك مع شركة "يو ترانسفير" بحيث يحصل العملاء على اختيارهم للعملة في المتاجر بعد طلب التبادلات على التطبيق، مع تقديم أسعار تفضيلية تصل إلى 90% وخدمة على مدار الساعة، وهو ما يفسر سبب إجراء أكثر من نصف عمليات التبادل بعد انتهاء ساعات عمل البنوك.ويتم تقديم الخدمة حاليا في 140 متجرا في منطقة العاصمة، مع وجود خطط للتوسع.