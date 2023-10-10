الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الاقتصادية

ازدهار خدمات صرف العملات الأجنبية في المتاجر الصغيرة الكورية

Write: 2023-10-10 10:10:04

ازدهار خدمات صرف العملات الأجنبية في المتاجر الصغيرة الكورية

Photo : YONHAP News

أصبحت معاملات الصرف الأجنبي في المتاجر الصغيرة في كوريا أكثر انتشارا، حيث أبلغت سلسلة محلات "سي يو" عن ارتفاع كبير في استخدام خدمة الصرف الأجنبي بنسبة 340% في الأشهر الثلاثة الماضية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ووفقا لسلسلة متاجر "سي يو" أمس الاثنين، شكلت عمليات التبادل بالدولار 51.4% من الإجمالي، وتلاها الين الياباني بنسبة 36.1%، ثم اليورو بنسبة 8.2%.
وتقدم محلات "سي يو" هذه الخدمة بالاشتراك مع شركة "يو ترانسفير" بحيث يحصل العملاء على اختيارهم للعملة في المتاجر بعد طلب التبادلات على التطبيق، مع تقديم أسعار تفضيلية تصل إلى 90% وخدمة على مدار الساعة، وهو ما يفسر سبب إجراء أكثر من نصف عمليات التبادل بعد انتهاء ساعات عمل البنوك.
ويتم تقديم الخدمة حاليا في 140 متجرا في منطقة العاصمة، مع وجود خطط للتوسع.



قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;