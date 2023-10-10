8 من بين كل 10 من سكان سيول يظلون مشغولين في أثناء تنقلاتهم

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أظهر استطلاع جديد أن ثمانية من كل عشرة من سكان العاصمة الكورية سيول يظلون مشغولين في أثناء تنقلاتهم.وفي استطلاع شمل 550 مواطنا ونشره معهد سيول الذي تديره المدينة، أمس الاثنين، قال 82.3% من المشاركين إنهم يشاهدون مقاطع فيديو أو يتابعون الأخبار أو يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي، في أثناء الذهاب أو العودة من العمل أو المدرسة.وأوضح المشاركون أن تلك الأنشطة كانت قيمتها النقدية تتراوح بين خمسة آلاف إلى تسعة آلاف وون في الساعة.وأكد ما يقرب من 60% من المشاركين على أن تنقلاتهم كانت مفيدة، بينما تم تصنيف السيارات على أنها وسيلة نقل أكثر قيمة من مترو الأنفاق أو الحافلات.وقال التقرير إنه على الرغم من أن نوع الأنشطة التي يمكن للأشخاص القيام بها في أثناء القيادة محدودة، إلا أن السفر يكون أكثر متعة، وأوصى بإدخال تحسينات على البيئة الداخلية لمترو الأنفاق والحافلات.