عدد القتلى في الحرب بين إسرائيل وحماس يقترب من 1500

Photo : YONHAP News

أفادت تقارير إعلامية بأن إجمالي عدد القتلى في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية اقترب من 1500 شخص حتى يوم أمس الاثنين، وهو اليوم الثالث من الصراع بين الجانبين.وبحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، أعلن مكتب العلاقات العامة التابع للحكومة الإسرائيلية أمس أن أكثر من 800 شخص قتلوا وأصيب أكثر من 2600 آخرين في هجمات حماس. وارتفع عدد القتلى بحوالي 100 شخص عن اليوم الأسبق مع تحديث أرقام الضحايا في جنوب إسرائيل.وقالت الحكومة الإسرائيلية إن هناك مخاوف من استمرار ارتفاع عدد القتلى، وادعت أن حوالي 150 إسرائيليا محتجزون كرهائن في قطاع غزة ومن غير المؤكد ما إذا كانوا على قيد الحياة، ومن بينهم مواطنون أجانب من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وأوكرانيا.وقالت السلطات الصحية الفلسطينية إن أكثر من 680 شخصا قُتلوا وأصيب أكثر من 3700 آخرين جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.وقد قُتل ما لا يقل عن ألف و487 شخصا وأصيب أكثر من 6300 آخرين من الجانبين خلال الحرب المستمرة منذ يوم السبت.