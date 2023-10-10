عودة بعض الكوريين من إسرائيل على متن رحلة لكوريان إير اليوم الثلاثاء

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من المتوقع أن يعود بعض الكوريين الجنوبيين الموجودين في إسرائيل إلى سيول اليوم الثلاثاء على متن رحلة جوية كورية جنوبية وسط مخاوف تتعلق بسلامتهم على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس.ووفقا لشركة الخطوط الجوية الكورية "كوريان إير"، أمس الاثنين، ستغادر طائرتها من تل أبيب في الساعة 1:45 من ظهر اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، وتصل إلى مطار إنتشون الدولي في الساعة 6:10 من صباح الغد الأربعاء.وسوف ستتوجه الطائرة إلى إسرائيل فارغة وتعود إلى مطار إنتشون الدولي وعلى متنها الركاب الكوريون، لتصبح أول رحلة طيران كورية تهبط في تلك الدولة المضطربة منذ اندلاع الحرب يوم السبت.وتقدر الحكومة الكورية أن هناك حوالي 570 مقيما كوريا جنوبيا منذ فترة طويلة، بالإضافة إلى حوالي 360 سائحا في إسرائيل.