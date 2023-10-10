واشنطن تسمح لسام سونغ وإس كي هاينيكس باستعمال معداتها للرقائق في الصين

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قال المكتب الرئاسي الكوري إن الولايات المتحدة قررت السماح بتصدير معدات تصنيع الرقائق الخاصة بها إلى مصانع سام سونغ للإلكترونيات وإس كي هاينكس في الصين دون تصريح منفصل.وأوضح السكرتير الرئاسي الأول للشؤون الاقتصادية تشيه سانغ موك في مؤتمر صحفي عقده أمس الاثنين إن هذا القرار قد حلّ أهم قضية تجارية تواجه شركات أشباه الموصلات الكورية الجنوبية. وأضاف أنه تم بالفعل إخطار سام سونغ للإلكترونيات وإس كي هاينكس بهذا القرار، الذي دخل حيز التنفيذ على الفور.وأخطرت الإدارة الأمريكية كوريا الجنوبية مؤخرا بأنها صنفت مصانع الرقائق التابعة لشركة سام سونغ للإلكترونيات وإس كي هاينكس في الصين على أنها ضمن "المستخدمين النهائيين الذين تم التحقق منهم"، بموجب طريقة ترخيص شاملة تسمح بتصدير عناصر محددة فقط للشركات التي تمت الموافقة عليها مسبقا.وسوف يخفف هذا التصنيف من أعباء الحصول على تصريح منفصل، حيث يتم تعليق تطبيق ضوابط التصدير الأمريكية فعليا إلى أجل غير مسمى.ورحبت سام سونغ بهذه الخطوة قائلة إنها أزالت معظم الشكوك المتعلقة بإنتاج الرقائق في الصين، كما أشادت إس كي هاينكس أيضا بالقرار باعتبار أن شأنه أن يسهم في استقرار سلاسل التوريد العالمية لأشباه الموصلات.