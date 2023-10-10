الحكومة والشركات الكورية تطلق الدفعة النهائية من جهود الفوز بالإكسبو

Photo : YONHAP News

أطلقت الحكومة والشركات الكورية جهود اللحظات الأخيرة للترويج لمساعي كوريا الجنوبية لاستضافة معرض إكسبو العالمي 2030 في مدينة بوسان، قبل موعد اختيار المدينة المستضيفة في أواخر نوفمبر القادم.وفي هذا الإطار حضر رئيس الوزراء الكوري "هان دوك سو"، الذي كان قد غادر سيول أول من أمس الأحد في جولة تستغرق أسبوعا وتشمل كلا من فرنسا والدانمارك وكرواتيا واليونان، ندوة معرض بوسان العالمي 2030 في باريس أمس الاثنين.وخلال الندوة، روج هان لمساعي كوريا أمام ممثلي المكتب الدولي للمعارض، وهو الهيئة العالمية التي تشرف على معرض إكسبو الدولي، وقال إن معرض إكسبو العالمي 2030 في بوسان سيكون بمثابة معرض تضامن للمجتمع الدولي من أجل المضي قدما نحو مستقبل أفضل.وبعد الندوة، حضر رئيس مجموعة إس كي الكورية "تشي تيه وان" و26 من قادة مجموعات الأعمال الكبرى في كوريا الجنوبية، حفل عشاء استضافته غرفة التجارة والصناعة الكورية لحشد الدعم لمساعي الحكومة للفوز بحق استضافة الإكسبو.ومن المقرر أن يختار المكتب الدولي للمعارض المدينة المستضيفة من بين كل من بوسان الكورية والرياض عاصمة المملكة العربية السعودية وروما عاصمة إيطاليا، يوم 28 نوفمبر. وقد مثلت تلك الندوة فرصة ترويجية لجميع الدول المتنافسة قبيل إجراء التصويت النهائي. وسزف تعقد إيطاليا ندوتها غدا الأربعاء، والسعودية الشهر القادم.