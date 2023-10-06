وزير المالية الكوري يناقش سبل تأمين سلاسل الإمدادات في اجتماعات دولية

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صرحت وزارة المالية الكورية أمس بأن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية والاستراتيجية "تشو كيونغ هو" سيغادر البلاد اليوم الثلاثاء لحضور اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، والاجتماع العام السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين، اللذيْن سيعقدان في مدينة مراكش المغربية.وفي اليوم الأول من الاجتماع العام، غدا الأربعاء، سيحضر "تشو" حفل إطلاق المشاركة في تعزيز واستقرار سلاسل الإمدادات العالمية، واجتماع لبحث خطط دعم أوكرانيا.وخلال اجتماع لجنة التنمية التابعة للبنك الدولي بعد غد الخميس، سيقترح الوزير الكوري عددا من المهام الجديدة على البنك الدولي وبعض الطرق الفعالة لتحقيقها، بما في ذلك تحقيق المصالح العامة العالمية.أما في اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين، فسوف يدعو وزيرُ المالية الكوري إلى توسيع نطاق التعاون بين الجهات الفاعلة ذات الصلة من أجل تنفيذ عملية إصلاح ناجحة متعددة الأطراف لبنك التنمية.وفي اليوم الأخير، يوم الجمعة، سيحضر "تشو" الجلسة الثانية من اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين، حيث يتم بحث التدابير اللازمة لاستعادة مرونة العرض والطلب، والاستقرار المالي، وزخم النمو العالمي، ونتائج تحليل الأوضاع الاقتصادية العالمية.وبالإضافة إلى جدول الأعمال الرسمي، سيناقش الوزير الكوري أيضا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي من خلال عقد اجتماعات مع وزراء مالية الدول الكبرى، كما يخطط للالتقاء بشخصيات رئيسية من عدة دول، بما في ذلك نيبال وسريلانكا وغانا، ليطلب الدعم لاستضافة معرض بوسان العالمي لعام 2030.