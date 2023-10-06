ادعاءات باستخدام حماس أسلحة كورية شمالية

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ادعى تقرير بثه راديو آسيا الحرة أن حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" بحوزتها أسلحة كورية شمالية.وقال التقرير إن مدونا عسكريا يُدعى "وار نوار" ادعى في حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي أنه يمكن رؤية أحد أعضاء حماس وهو يحمل صاروخا شديد الانفجار من طراز إف - 7 تم تصنيعه في كوريا الشمالية.وأضاف التقرير أن هذا النوع من الصواريخ تم تصديره بكميات كبيرة إلى الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنه أثير في السابق شكوك بأن كوريا الشمالية قدمت أسلحة لحركة حماس في الماضي.ولكن من غير الواضح ما إذا كانت الصواريخ إف - 7 التي تم التقاطها في هذا الفيديو قد تم تسليمها مباشرة إلى حماس أو تم تصديرها إلى دولة أخرى ثم نُقلت إلى حماس.وقال "بروس بيكتول" الأستاذ في جامعة "أنجلو ستيت"، والعضو السابق في وكالة المخابرات الدفاعية الأمريكية، لراديو آسيا الحرة، إن حماس استخدمت الصواريخ الكورية الشمالية من قبل، وأنه من المحتمل جدا أنها استخدمت أيضا أسلحة كورية شمالية أخرى في الحرب الجارية حاليا بينها وبين إسرائيل.