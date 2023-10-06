كوريا الشمالية تحتفل بالذكرى الـ78 على تأسيس حزبها الحاكم

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احتفلت كوريا الشمالية بالذكرى الـ78 عاما على إنشاء حزب العمال الحاكم، وفي هذا السياق نشرت اليوم تقريرا في جريدة "رودونغ شينمون" الرسمية حول الإنجازات التي حققها الحزب حتى الآن، وطلبت من الشعب تقديم الولاء المطلق للزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ اون".وقالت الصحيفة إن حزب العمال هو الأكثر موثوقية، وهو حزب قديم صاحب أطول تاريخ من الحكم الاشتراكي، حيث يحتفل بعيد ميلاده الثامن والسبعين، وقد كتب ملحمة عظيمة من النشوء والتحول إلى جانب تحقيق قفزة ملحوظة إلى الأمام نحو التطور إلى دولة قوية، على مدار الثمانية والسبعين عاما الماضية.وأشار التقرير إلى أن "كيم إيل صونغ" قد أسس الحزب، وأن" كيم جونغ إيل" قد قاده، وبفضل القيادة الحكيمة للقادة العظماء تمكنت الثورة الكورية الشمالية من المضي قدما بقوة على طريق النصر بكل ثبات.وادعت الصحيفة أن التعزيز الاستثنائي للقوة القتالية والقيادة يعتبر إنجازا بارزا للسنوات العشر التي قضاها "كيم جونغ أون" في السلطة، مشددة على أنه من خلال هذه السنوات العشر، تم ضمان مستقبل الحزب الذي سيستمر قويا خلال 10 ملايين سنة قادمة.وأشار التقرير إلى أنه تم تعديل الدستور الكوري الشمالي الشهر الماضي لينص على سياسة تعزيز الأسلحة النووية، وزعم أن ذلك إنجاز سياسي آخر حققته الدولة بناء على الحكم الاستراتيجي والقيادة المتطورة للحزب.وأضافت الصحيفة الكورية الشمالية أنه تمت إقامة احتفالات بهذه المناسبة شملت مراسم لرفع العلم وإطلاق ألعاب نارية في ميدان "كيم إيل صونغ" في العاصمة بيونغ يانغ في منتصف الليل.