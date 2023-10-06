إجراء مناورات بحرية كورية أمريكية يابانية لأول مرة منذ 7 سنوات

Photo : YONHAP News

أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان مناورات بحرية عسكرية مشتركة على مدار اليوم وأمس، بما في ذلك تدريبات على الحصار البحري، في المياه االدولية جنوب شرق جزيرة جيجو الكورية، وهي أول مناورات ثلاثية من نوعها منذ 7 سنوات.وقالت قيادة القوات البحرية الكورية إن هذه المناورات تأتي تنفيذا للاتفاق حول استئناف إجراء المناورات الثلاثية بشكل منتظم، الذي تم التوصل إليه في مباحثات وزراء الدفاع الدول الثلاث على هامش حوار "شانغريلا" في شهر يونيو الماضي، وكذلك الاتفاق الذي تم التوصل إليه في مباحثات القمة الكورية الأمريكية اليابانية في كامب ديفيد في شهر أغسطس الماضي من أجل تعزيز التعاون الأمني بين الدول الثلاث.وقد شاركت في هذه المناورات سفينة من طراز "يولغوك إي إي" ومدمرة إيجيس والسفينة "تشون جي" للدعم اللوجستي من القوات البحرية الكورية، وحاملة الطائرات "رونالد ريغان" من مجموعة حاملات الطائرات الخامسة التابعة للقوات البحرية الأمريكية، والسفينة "هيوجا "التابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية.وأوضحت القوات البحرية الكورية أن المناورات تركز على التدريب البحري لتحسين قدرات الردع والاستجابة لدى كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان ضد التهديدات النووية والصاروخية المتقدمة من قبل كوريا الشمالية، وتعزيز قدرات العمليات البحرية الثلاثية للرد على تهديدات الأمن البحري، وإقامة نظام دولي قائم على القواعد.