السياسية الشرطة الكورية تعزز الإجراءات الأمنية لمقر إقامة السفير الإسرائيلي

عززت شرطة مدينة سيول من الإجراءات الأمنية للمقر الرسمي لإقامة السفير الإسرائيلي لدى كوريا الجنوبية، وسط النزاع المسلح بين إسرائيل وحركة حماس.



وقالت وكالة شرطة العاصمة سيول أمس الثلاثاء إنها شددت الإجراءات الأمنية على مقر إقامة السفير اعتبارا من يوم السبت الماضي بناء على طلب من السفارة الإسرائيلية.



وأوضحت الوكالة أن هذه الخطوة تهدف إلى الاستعداد لاحتمال وقوع أعمال إرهابية. وكجزء من هذا التحرك، نشرت الشرطة ضباطا للحراسة على مدار الساعة أمام مقر إقامة السفير الإسرائيلي.



وكان ضباط الشرطة يقومون في السابق بدوريات كل ساعتين. ولم تقم الشرطة بتعزيز الإجراءات الأمنية حول السفارة الإسرائيلية نظرا لأن هناك ضباطا متمركزون بالفعل في موقعيْن من المبنى في جميع الأوقات.