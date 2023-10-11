عدد قتلى الحرب بين إسرائيل وحماس يتجاوز 1900

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تجاوز إجمالي عدد القتلى في الحرب الإسرائيلية مع حركة حماس الفلسطينية ألفا و900 قتيل، بالإضافة إلى أكثر من سبعة آلاف جريح.ونقلت شبكة "سي إن إن" عن إذاعة الجيش الإسرائيلي أمس الثلاثاء أن الهجمات التي شنتها حركة حماس، والتي بدأت يوم السبت الماضي، خلفت أكثر من ألف قتيل في إسرائيل. من جهتها، قدرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن حوالي 900 شخص، من بينهم عدد من الأطفال والنساء، قد قُتلوا في الغارات الجوية الإسرائيلية منذ يوم السبت الماضي.ويخشى أن يستمر عدد الضحايا في الارتفاع مع عثور الجيش الإسرائيلي على جثث حوالي 1500 من مقاتلي حماس داخل الأراضي الإسرائيلية، واستمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة.ويعتقد الجيش الإسرائيلي أن ما لا يقل عن 150 شخصا، من بينهم 50 من جنوده بالإضافة إلى أجانب، قد اُحتجزوا كرهائن من قبل حركة حماس في قطاع غزة، مع تحذير الحركة المسلحة من أنها ستعدم رهينة مدنية مقابل كل غارة جوية إسرائيلية على منازل في غزة دون سابق إنذار.