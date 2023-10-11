الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الدولية

عدد قتلى الحرب بين إسرائيل وحماس يتجاوز 1900

Write: 2023-10-11 11:07:13

عدد قتلى الحرب بين إسرائيل وحماس يتجاوز 1900

Photo : YONHAP News

تجاوز إجمالي عدد القتلى في الحرب الإسرائيلية مع حركة حماس الفلسطينية ألفا و900 قتيل، بالإضافة إلى أكثر من سبعة آلاف جريح.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن إذاعة الجيش الإسرائيلي أمس الثلاثاء أن الهجمات التي شنتها حركة حماس، والتي بدأت يوم السبت الماضي، خلفت أكثر من ألف قتيل في إسرائيل. من جهتها، قدرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن حوالي 900 شخص، من بينهم عدد من الأطفال والنساء، قد قُتلوا في الغارات الجوية الإسرائيلية منذ يوم السبت الماضي.

ويخشى أن يستمر عدد الضحايا في الارتفاع مع عثور الجيش الإسرائيلي على جثث حوالي 1500 من مقاتلي حماس داخل الأراضي الإسرائيلية، واستمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة.

ويعتقد الجيش الإسرائيلي أن ما لا يقل عن 150 شخصا، من بينهم 50 من جنوده بالإضافة إلى أجانب، قد اُحتجزوا كرهائن من قبل حركة حماس في قطاع غزة، مع تحذير الحركة المسلحة من أنها ستعدم رهينة مدنية مقابل كل غارة جوية إسرائيلية على منازل في غزة دون سابق إنذار.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;