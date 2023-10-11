انطلاق الانتخابات الفرعية لرئاسة منطقة كانغ صو

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انطلقت صباح اليوم الأربعاء الانتخابات الفرعية لرئاسة منطقة كانغ صو في سيول.ووفقا للجنة الانتخابات الوطنية، يتم إجراء الاقتراع في حوالي 130 مركز اقتراع داخل المنطقة فيما بين الساعة 6 صباحا و8 مساء.ويمكن للناخبين المؤهلين في المنطقة الإدلاء بأصواتهم باستخدام بطاقة هوية صادرة عن الحكومة وتحمل صورة، في مراكز الاقتراع المخصصة. وتأتي هذه الانتخابات الفرعية بعد إقالة رئيس المنطقة السابق "كيم تيه او" من منصبه في شهر مايو الماضي بعد الحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ بتهمة تسريب أسرار رسمية حصل عليها في أثناء عمله في فريق تفتيش خاص في ظل إدارة الرئيس السابق "مون جيه إين".ويتنافس في الانتخابات ستة مرشحين على هذا المنصب، من بينهم "كيم" كمرشح عن حزب قوة الشعب الحاكم، بعد أن استعاد حقه في الترشح بعفو رئاسي في أغسطس، في حين رشّح الحزبُ الديمقراطي المعارض الرئيسي نائبَ رئيس وكالة الشرطة الوطنية السابق "جين كيو هون".وقد انتهى يوم السبت الماضي التصويت المبكر للانتخابات والذي استمر يومين، بمشاركة قياسية بلغت 22.64 %، وهو أعلى رقم على الإطلاق لأي من الانتخابات الفرعية والمحلية في كوريا.