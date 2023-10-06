192 مقيما كوريا جنوبيا لفترة قصيرة في إسرائيل يعودون إلى بلادهم

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عاد حوالي 190 مواطنا كوريا جنوبيا كانوا يزورون إسرائيل لفترة قصيرة إلى بلادهم وسط اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.ووصلت طائرة تابعة للخطوط الجوية الكورية تقل 192 مقيما لفترة قصيرة، إلى مطار إنتشون الدولي في الساعة 6:10 من صباح اليوم الأربعاء، قادمة من تل أبيب، في أول رحلة كورية جنوبية من تلك الدولة المضطربة، وتعود مع مواطنين كوريين جنوبيين منذ اندلاع الحرب يوم السبت الماضي.ومن بين المقيمين المتبقين لفترة قصيرة، سيغادر 27 إلى الأردن المجاورة عن طريق البر، ومن المقرر إجلاء 30 آخرين على متن رحلة للخطوط الجوية التركية يوم الخميس.ونصحت وزارة الخارجية الكورية حوالي 230 زائرا لفترة قصيرة هناك بمغادرة إسرائيل إما عن طريق الجو أو البر.ويوجد حاليا 570 كوريا جنوبيا في إسرائيل بتأشيرات إقامة طويلة الأجل، وحوالي 480 يقيمون لفترة قصيرة.