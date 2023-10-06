258 % زيادة في أرباح سام سونغ التشغيلية في الربع الثالث من هذا العام

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أعلنت شركة "سام سونغ" للإلكترونيات اليوم الأربعاء أن حجم مبيعاتها في الربع الثالث من هذا العام بلغ 67 تريليون وون، بينما بلغت أرباحها التشغيلية 2.4 تريليون وون.وقد انخفضت الأرباح التشغيلية لـ"سام سونغ" بنسبة 77.88% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لكنها زادت بنسبة 258.21% مقارنة بالربع الأسبق.وكان حجم الأرباح التشغيلية لـ"سام سونغ" قد سجل مستوى 600 مليار وون في الربعين الأول والثاني من هذا العام.كما انخفض حجم مبيعات "سام سونغ" في الربع الثالث من هذا العام بنسبة 12.74% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لكنه زاد بنسبة 11.65% مقارنة بالربع الأسبق.ويرجع السبب في زيادة حجم مبيعات "سام سونغ" وأرباحها التشغيلية إلى الإنجازات التي تم تحقيقها في مجالي الهواتف المحمولة وشاشات العرض.