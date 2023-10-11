العاملون النقابيون في مستشفى جامعة سيول الوطنية يبدؤون إضرابا عن العمل

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سيبدأ العمال النقابيون في مستشفى جامعة سيول الوطنية إضرابا عن العمل اليوم الأربعاء للمطالبة بتعزيز الوظائف العامة للخدمات الطبية وزيادة القوى العاملة.وقالت نقابة العمال إنها ستعقد مؤتمرا صحفيا في العاشرة صباحا أمام المستشفى قبل أن تبدأ الإضراب لمدة غير محددة، من أجل تنفيذ مطالبهم التي تشمل أيضا رفع الأجور وتحسين ظروف العمل.وعلى وجه الخصوص، تدعو النقابة المستشفى إلى إلغاء نظام الأجور على أساس الأداء، وإلغاء خطة تقليل أسرّة مستشفى الأطفال، والتي من المقرر تفيذها خلال العام القادم.كما تطالب النقابة المستشفى بتوظيف المزيد من الموظفين لضمان نسبة ممرض واحد إلى مريض واحد، من النسبة الحالية المتمثلة في ممرض واحد إلى مريضين، في وحدات العناية المركزة.ومن بين أعضاء النقابة البالغ عددهم 3800 تقريبا، من المتوقع أن يتناوب حوالي ألف منهم على المشاركة في الإضراب يوميا.