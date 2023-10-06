كوريا والإكوادور توقعان اتفاقية للتعاون الاقتصادي الاستراتيجي

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قررت كوريا الجنوبية والإكوادور توقيع اتفاقية للتعاون الاقتصادي الاستراتيجي في النصف الأول من العام القادم.جاء ذلك خلال لقاء وزير الصناعة والتجارة والطاقة الكوري "بانغ مون كيو" اليوم الأربعاء في سيول مع وزير الإنتاج والتجارة الخارجية والاستثمار والمصائد في الإكوادور "دانايل ريغاردا".وقد وقع الوزيران على بيان مشترك يقضي بالإعلان عن توصل البلدين إلى اتفاق في المفاوضات الخاصة بتوقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي الاستراتيجي.وتعد اتفاقية التعاون الاقتصادي الاستراتيجي بمثابة اتفاقية للتجارة الحرة، وبها ستكون الإكوادور الدولة الثالثة والعشرين التي توقع معها كوريا الجنوبية اتفاقية للتجارة الحرة.وبموجب هذه الاتفاقية، ستلغي كوريا الرسوم الجمركية بنسبة 96.4% على البضائع المستوردة من الإكوادور، فيما ستلغي الإكوادور الرسوم الجمركية بنسبة 92.4% على البضائع الكورية.كما ستتمتع السيارات الكورية المصدرة للإكوادور بتعريفة جمركية صفرية في غضون 15 عاما من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.وقد بدأت كوريا الجنوبية والإكوادور في إجراء مفاوضات بشأن توقيع اتفافية للتعاون الاقتصادي الاستراتيجي في عام 2016. وبلغ حجم التجارة بين البلدين في العام الماضي 980 مليون دولار.