سيول تحذر من أن كوريا الشمالية قد تحاول تشتيت انتباه شعبها بإجراء اختبار نووي

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حذرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية من أن كوريا الشمالية قد ترتكب استفزازات استراتيجية أو تكتيكية مختلفة، بما في ذلك إجراء تجربة نووية، من أجل تهدئة السخط العام لدى شعبها، والناتج عن الأزمة الغذائية والسياسات الاقتصادية الفاشلة.وقدم نائب وزير الدفاع لشؤون السياسات "هو تيه غُن" هذا التقييم في تقرير سياسي خلال أعمال المراجعة البرلمانية على الوزارة، أمس الثلاثاء، حيث قال إن كوريا الشمالية تحافظ على موقفها لإجراء تجربة نووية في أي وقت، وتعمل على تطوير قدرات برنامجها النووي والصاروخي.وأعربت الوزارة عن توقعاتها بأن تقوم بيونغ يانغ بمحاولة أخرى لإطلاق قمر اصطناعي للتجسس العسكري هذا الشهر، بعد محاولتيْها الفاشلتين في مايو وأغسطس.وأشارت الوزارة إلى أن القوات الكورية الشمالية لا تجري حاليا تدريبات واسعة النطاق في المنطقة الحدودية بين الكوريتين.بالإضافة إلى ذلك، تعهدت الوزارة باستكمال نظام الدفاع ثلاثي المحاور في الوقت المناسب، والذي يتكون من نظام الدفاع الجوي والصاروخي الكوري، ونظام الضربة الوقائية لسلسلة القتل، ونظام العقاب والانتقام الشامل، وهي خطة تشغيلية لشل قدرات وقيادة كوريا الشمالية في حالة حدوث صراع كبير.