صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الكوري للعام القادم

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خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الكوري في العام القادم، فيما حافظ على توقعاته لهذا العام كما كانت قبل 3 أشهر.جاء ذلك في تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء، حيث توقع الصندوق أن يصل معدل النمو الاقتصادي الكوري إلى 2.2% في العام القادم، بانخفاض قدره 0.2% عن توقعاته السابقة في شهر يوليو الماضي.ومن المتعاد أن يقوم صندوق النقد الدولي بالكشف عن توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي أربع مرات سنويا، تحديدا في يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر.وكان صندوق النقد الدولي قد حافظ على توقعاته لنمو الاقتصاد الكوري للعام القادم عند مستوى 2.4% في شهري أبريل ويوليو الماضيين، لكنه قرر تخفيضها في توقعاته الصادرة في أكتوبر.وتوقع الصندوق أن يصل معدل النمو الاقتصادي الكوري لهذا العام إلى 1.4%.وكان الصندوق قد خفض توقعاته لنمو الاقتصادي الكوري لهذا العام خمس مرات متتالية منذ شهر يوليو من العام الماضي.وقال الصندوق إنه يتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي بنسبة 0.1% إلى 2.9% في العام القادم، من نسبة الـ3% المتوقعة للعام الجاري.