الحساب الجاري الكوري يسجل فائضا للشهر الرابع على التوالي في أغسطس

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سجلت كوريا الجنوبية فائضا في حسابها الجاري للشهر الرابع على التوالي في شهر أغسطس الماضي.ووفقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء، وصل فائض الحساب الجاري لكوريا الجنوبية في أغسطس إلى 4 مليارات و810 ملايين دولار أمريكي، بزيادة قدرها 3.74 مليار دولار عن الشهر الأسبق ليظل إيجابيا منذ أبريل.وعلى الرغم من تحقيق كوريا فائضا تراكميا في حسابها الجاري بقيمة 10.98 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023، فقد انخفض الإجمالي بنسبة 54% تقريبا عن الرقم المقابل للعام الماضي.وعلى المستوى الفردي، بلغ حساب السلع 5.06 مليار دولار، مما شكل فائضا لمدة خمسة أشهر متتالية.وانخفضت قيمة الصادرات بنسبة 6.5% على أساس سنوي في أغسطس، لتتراجع للشهر الثاني عشر على التوالي منذ سبتمبر الماضي، بينما تراجعت قيمة الواردات بنسبة 21% على أساس سنوي إلى 48.68 مليار دولار.