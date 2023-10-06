1.7 % انخفاضا في صادرات كوريا في أول 10 أيام من أكتوبر

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قال تقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الأربعاء إن قيمة صادرات كوريا في العشرة أيام الأولى من شهر أكتوبر الجاري قد بلغت 11 مليارا و587 مليون دولار، بانخفاض نسبته 1.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وبهذا تكون قيمة الصادرات الكورية قد سجلت انخفاضا لـ12 شهرا متتالية منذ شهر أكتوبر من العام الماضي.وأوضح التقرير أن متوسط حجم الصادرات اليومية على أساس عدد أيام العمل قد سجل زيادة بنسبة 9.2%.أما قيمة الواردات خلال تلك الفترة فبلغت 16 مليارا و929 مليون دولار، بزيادة نسبتها 8.4%، مما أدى إلى تسجيل عجز تجاري بقيمة 5 مليارات و343 مليون دولار.وأشار التقرير إلى أن إجمالي حجم العجز التجاري الكوري منذ بداية هذا العام وحتى الآن بلغ 25 مليارا و30 مليون دولار.