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قالت الحكومة الكورية الجنوبية إنه على الرغم من أن كوريا الشمالية تهدد بشكل صارخ باستخدام أسلحة نووية، إلا أنها تواجه حدودا فيما يمكنها تحقيقه من إنجازات اقتصادية واضحة.جاء ذلك في تقرير قدمته وزارة التوحيد الوطني اليوم الأربعاء للبرلمان ضمن عمليات التفتيش البرلماني على الحكومة، حيث قالت الوزارة إن كوريا الشمالية لا تزال تتمسك بموقفها المتشدد ضد كوريا الجنوبية.وأشارت الوزارة إلى أنه قد تم عرض خريطة لكوريا الجنوبية في اجتماعات اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية في شهري أبريل وأغسطس الماضيين، وأنه تم نشر صورة للزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" تم التقاطها على لوحة خطية تنتقد كوريا الجنوبية، في أثناء زيارته التفقدية لمنصع عسكري في شهر أغسطس الماضي.وأضافت أن كوريا الشمالية تسعى لتعزيز التضامن مع الصين وروسيا ضد الولايات المتحدة، وتحمّل الولايات المتحدة المسؤولية عن تدهور الأوضاع الإقليمية، وترفض نزع أسلحتها النووية.وقالت الوزارة إن بيونغ يانغ لم تتمكن من تحقيق إنجازات اقتصادية بسبب العقوبات الدولية المفروضة عليها، وكذلك الإغلاق المطول لحدودها لمنع انتشار فيروس كورونا.وأشارت إلى أن التبادل التجاري بين كوريا الشمالية والصين يشهد تعافيا تدريجيا، إلا أنه لا يزال عند مستوى 83% مما كان عليه قبل جائحة كورونا.وأكدت الوزارة أنها ستبذل جهودا لنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية من خلال المبادرة الجريئة التي طرحها الرئيس "يون صوك يول" العام الماضي، وتطبيع العلاقات بين الكوريتين على أساس القيم والمبادئ.