سام سونغ الأولى عالميا في تصنيف فوربس لأفضل بيئات التوظيف

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وفقا لمجلة "فوربس" الاقتصادية الأمريكية، تصدرت شركة "سام سونغ" الكورية للإلكترونيات تصنيف "فوربس" لأفضل أصحاب العمل في العالم، للسنة الرابعة على التوالي، وتلتها كل من "ميكروسوفت"، و"ألفابت" وهي الشركة الأم لغوغل، و"فيراري"، و"آي بي إم"، و"أدوبي"، و"بي إم دبليو".وتم إدراج 23 شركة كورية ضمن تصنيف "فوربس" لهذا العام، بزيادة مقدارها 7 شركات مقارنة بالعام الماضي، منها مجموعة "كي بي" في المرتبة الـ48، و"كيا" في المرتبة الـ109، و"إس كي" في المرتبة الـ114".وكانت "سام سونغ" للإلكترونيات قد جاءت في المرتبة الـ76 في عام 2018، ثم في المرتبة والـ106 في عام 2019، إلا أنها ارتفعت إلى المرتبة الأولى في عام 2020، وحافظت على مكانتها للسنة الرابعة على التوالي.وتم وضع هذا التصنيف بالتعاون بين مجلة "فوربس" وشركة "ستاتيستا" الألمانية لأبحاث السوق، حيث تم استطلاع آراء أكثر من 170 ألف موظف في أكثر من 50 دولة حول العالم، منها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا والصين والهند وفيتنام إلى جانب كوريا الجنوبية.