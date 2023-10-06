الرئيس يون يعقد اجتماعا اقتصاديا أمنيا طارئا وسط الحرب الإسرائيلية الفلسطينية

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عقد الرئيس الكوري "يون صوك يول" اليوم الأربعاء اجتماعا اقتصاديا أمنيا طارئا وسط الاشتباكات المسلحة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.وحضر الاجتماعَ الوزراءُ والمسؤولون ذوو الصلة بالشؤون الاقتصادية والأمنية، بمن فيهم وزير الخارجية "بارك جين"، ووزير الدفاع "شين وان شيك"، ووزير الصناعة والتجارة والطاقة "بانغ مون كيو"، ونائب وزير المالية "كيم بيونغ هوان"، ورئيس مكتب الأمن القومي "تشو تيه يونغ".وجاء عقد هذا الاجتماع استنادا للحكم بأن الاشتباكات في قطاع غزة وإسرائيل، والتي بدأت بهجوم شنته حركةالمقاومة الفلسطينية "حماس" يوم السبت الماضي، قد تكون لها تأثيرات كبيرة على الاقتصاد والأمن في كوريا الجنوبية.وقد أصدر الرئيس "يون" تعليمات في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أمس الثلاثاء، بالمراقبة الدقيقة للتطورات التي ستحدث في الأوضاع في الشرق الأوسط وتداعياتها الاقتصادية والأمنية المحتملة على كوريا الجنوبية.