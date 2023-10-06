تحذيرات من شن كوريا الشمالية هجوما مفاجئا على كوريا الجنوبية مثل هجمات حماس

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حذرت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية من احتمالات شن كوريا الشمالية هجمات مفاجئة ضد كوريا الجنوبية مثل الهجمات التي شنتها حركة "حماس" ضد إسرائيل.وقال مدير قيادة العمليات في هيئة الأركان المشتركة "كانغ شين تشول" في تصريحات أدلى بها أمس الثلاثاء أمام جلسة التفتيش البرلماني على وزارة الدفاع، إنه من المحتمل أن تقوم كوريا الشمالية بأخذ زمام المبادرة في المفاوضات عن طريق احتلال أجزاء من المناطق الحدودية بالقوة أو اختطاف رهائن.وأضاف أن فاعلية شبكة الدفاع الجوي الإسرائيلي "القبة الحديدية" كانت ضئيلة أمام الهجوم المفاجئ من قبل حركة "حماس" بعد إطلاق آلاف من الذخائر الصاروخية في فترة قصيرة من الزمن، مشيرا إلى احتمال تعرض كوريا الجنوبية لهجوم مشابه من جانب كوريا الشمالية.وقد أكد أن الجيش الكوري الجنوبي أنه سيستعد تماما لحرب خاصة ضد كوريا الشمالية برا وبحرا وجوا، عن طريق المراقبة المتداخلة بحثا عن علامات الاستفزازات الكورية الشمالية، وتجهيز نظام لاعتراض مدفعياتها بعيدة المدى وطائراتها بدون طيار.