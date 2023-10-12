الرئيس يون يقدم خطابات التعيين لوزيريْ الدفاع والثقافة الجديدين

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قدم الرئيس "يون صوك يول" أمس الأربعاء خطابات التعيين إلى وزير الدفاع "شين وان شيك" ووزير الثقافة "يو إين تشون".وجاءت هذه الخطوة بعد أن رشح الرئيس "يون" الوزراء الجدد لوزارات الدفاع والثقافة والمساواة بين الجنسين يوم 13 سبتمبر.وقد تم تعيين "شين" و"يو" رسميا في منصبيهما يوم السبت الماضي عقب جلسات التأكيد البرلمانية.أما بالنسبة للمرشحة لمنصب وزيرة المساواة بين الجنسين "كيم هينغ"، فما زال من غير الواضح ما إذا كان الرئيس سيعينها رسميا في المنصب الوزاري، حيث شهدت جلسة تأكيد تعيينها في البرلمان مشاكل كبيرة.واكتفى المكتب الرئاسي بالقول إنه يراقب عن كثب الوضع في البرلمان فيما يتعلق بالمرشحة "كيم".