مرشح الحزب المعارض يفوز في الانتخابات التكميلية لرئاسة منطقة كانغ صو

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فاز مرشح الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "جين كيو هون" في الانتخابات التكميلية لمنصب رئيس منطقة "كانغ صو" في سيول.ووفقا للجنة الوطنية للانتخابات اليوم الخميس، فاز "جين" بنسبة 56.52% من الأصوات التي تم الإدلاء بها يوم الأربعاء، بينما حصل مرشح حزب قوة الشعب الحاكم "كيم تيه او" على 39.37% من الأصوات. ووصلت نسبة الأصوات التي تم فرزها إلى 100% بعد الساعة 12 صباحا بقليل من يوم الخميس.وجاء فوز الحزب الديمقراطي بالمنصب قبل 6 أشهر من الانتخابات العامة القادمة.وتشير التقديرات الأولية إلى أن نسبة إقبال الناخبين تبلغ 48.7%.وعقب فوزه في الانتخابات، تعهد "جين" ببذل جهود شاملة لتطبيع العمليات في المنطقة التي شهدت فراغا في منصب رئيسها.وجاءت الانتخابات التكميلية بعد إقالة رئيس المنطقة السابق "كيم تيه او" من منصبه في مايو الماضي بسبب صدور حكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ بتهمة تسريب أسرار رسمية حصل عليها في أثناء عمله ضمن فريق تفتيش خاص تحت إدارة الرئيس السابق "مون جيه إين".