الرئيس الكوري وأعضاء الكونغرس الأمريكي يدينون هجمات حماس ضد إسرائيل

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أدان الرئيس "يون صوك يول" ووفد زائر من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي هجمات حركة حماس الفلسطينية ضد إسرائيل.وقال المكتب الرئاسي إن "يون" والوفد الأمريكي المكون من 6 أعضاء، بقيادة زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي "تشاك شومر"، اتفقوا خلال اجتماعهم أمس الأربعاء على أنه يتعين على سيول وواشنطن القيام بدور بناء في إنهاء الصراع المسلح الأخير بسرعة، لتخفيف التوتر في المنطقة واستعادة الاستقرار.وكان هذا أول تصريح للرئيس "يون" متعلقا بالصراع، منذ أن شنت حماس هجوما مفاجئا على إسرائيل يوم السبت الماضي.وفيما يتعلق بكوريا الشمالية، شدد "يون" على أهمية التضامن بين سيول وواشنطن وطوكيو وقدراتها على الاستجابة الموحدة، وقال إن تهديدات بيونغ يانغ أصبحت أوضح من ذي قبل.كما دعا إلى استمرار اهتمام الكونغرس بوضع مشروعات القوانين التي يمكن أن تؤدي إلى توسيع التعاون الثنائي.وردا على ذلك، قال "شومر" إن كوريا الجنوبية هي الشريك الرئيسي للولايات المتحدة في جميع الجوانب، بما في ذلك الأمن والاقتصاد والثقافة، وتعهد بمواصلة الدعم الكامل من الكونغرس نحو تعزيز التحالف والتعاون الاقتصادي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.