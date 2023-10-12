الحزب المعارض يقول إن نتائج الانتخابات التكميلية توبيخ من الشعب لحكومة يون

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قال الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي إن فوز مرشحه في الانتخابات التكميلية لمنصب رئيس منطقة "كانغ صو" يعتبر بمثابة توبيخ من الشعب لطريقة تعامل حكومة الرئيس "يون صوك يول" مع شؤون الدولة.وكشف "كوان تشيل صونغ" المتحدث باسم الحزب الديمقراطي عن موقف الحزب في إفادة مكتوبة أمس الأربعاء، حيث وصف الحكومة بأنها "ملوثة بعدم الكفاءة وادعاءات الاستقامة وغياب التواصل".وشكر "كوان" الشعب على وضع حد للحكومة التي قال إنها تتحرك بتهور دون أدنى ندم على تدهور حالة الاقتصاد ومعيشة الناس.وحث "كوان" الرئيس "يون صوك يول" على قبول نتائج الانتخابات بكل تواضع والتخلي عن إدارته لشؤون الدولة التي تركز على الغطرسة وادعاء الاستقامة، ومتابعة الإصلاح الشامل في الإدارة الوطنية.ومن ناحية أخرى، قال حزب قوة الشعب الحاكم إنه يقبل بتواضع نتائج الانتخابات، وتعهد بالتعامل مع الشعب بطريقة أكثر تواضعا.وقال المتحدث باسم الحزب "يو سانغ بوم" في بيان إن الحزب والحكومة سيبذلان المزيد من الجهود لتطبيع الوضع غير الطبيعي واستعادة الديمقراطية الليبرالية والإسراع في تعافي معيشة المواطنين والاقتصاد، مع الاهتمام فقط برفاهية الشعب وحده.