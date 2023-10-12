الحكومة الكورية تؤكد عدم وجود مشاكل في العرض والطلب على الغاز

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عقدت الحكومة الكورية اجتماعا اليوم الخميس مع مسؤولي صناعة الغاز، وسط المخاوف المتزايدة من أن العرض والطلب قد يشهدان اضطرابات بسبب الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.وترأس الاجتماع النائب الثاني لوزير الطاقة "كانغ كيونغ سونغ" وحضره رؤساء وكبار المسؤولين في شركات "ييس كو" و"إس كيه غاز" و"جي إس إي بي إس" و"بوسكو إنترناشونال" وغيرها.وأكد المشاركون في الاجتماع أنه لم يتم رصد أي مشاكل في العرض والطلب على الغاز في كوريا، على الرغم من الصراع المستمر، حيث لم تواجه شركة كوريا للغاز وشركات الغاز الطبيعي المسال الخاصة أي عوائق في عمليات نقل الغاز الطبيعي المسال، كما أن حجم الغاز لموسم الشتاء مؤمن بما فيه الكفاية بالفعل.وخلال الاجتماع، قال "كانغ" إن الحكومة والصناعات ذات الصلة ستتعاون بنشاط لمنع أي انقطاع في العرض والطلب على الطاقة، وسط الوضع المضطرب في الشرق الأوسط، كما تعهد ببذل جهود نشطة لتقديم الدعم فيما يتعلق بضمان الطاقة للفئات الضعيفة اجتماعيا خلال فصل الشتاء.