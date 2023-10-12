بوتين وكيم جونغ أون يتبادلان رسائل بمناسبة الذكرى 75 على إقامة العلاقات

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تبادل الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" والرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" رسائل تهنئة بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلديهما.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، التي تديرها الدولة، اليوم الخميس إن "كيم" نقل في رسالته كلمات تهنئة إلى بوتين والحكومة الروسية والشعب بمناسبة هذه الذكرى، وأكد أنه يشعر بالرضا العميق إزاء المحادثات الصادقة والشاملة مع "بوتين" حول سبل تطوير العلاقات بين بيونغ يانغ وموسكو والتي جرت خلال زيارته إلى روسيا الشهر الماضي.وكشفت وكالة الأنباء أيضا عن رسالة "بوتين" التي قال فيها إن الاتحاد السوفيتي كان أول من اعترف بكوريا الشمالية كدولة في عام 1948، وأكد أنه منذ ذلك الحين تم تشكيل رابطة قوية من العلاقات الودية والتعاون بين موسكو وبيونغ يانغ.وقد تبادل الزعيمان رسائل التهنئة في عام 2018 أيضا عندما احتفل البلدان بالذكرى السبعين على إقامة العلاقات الدبلوماسية.