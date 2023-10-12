الرئيس يون يعين عضوا في لجنة الحقيقة الصحفية في مجلس إدارة كي بي إس

عين الرئيس "يون صوك يول" الصحفي السابق في صحيفة "جوسون" الشهرية "لي دونغ اوك" كعضو في مجلس إدارة هيئة كي بي إس، وهي نظام البث الكوري الوطني.وقال مسؤول بالمكتب الرئاسي إن "يون" قرر ذلك التعيين أمس الأربعاء.وجاءت هذه الخطوة بعد ساعات من موافقة لجنة الاتصالات الكورية على التوصية بتعيين "لي"، العضو غير التنفيذي في لجنة الحقيقة لحركة 18 مايو الديمقراطية، خلال اجتماع عام.ويعد "لي" شخصية قريبة من المعسكر الحاكم، كما عمل أيضا كعضو خبير في مؤسسة "غالوب كوريا"، ويشغل حاليا منصب رئيس جبهة الحرية للنشر.ومع تعيين "لي"، أصبح 6 من أصل 11 عضوا في مجلس إدارة كي بي إس من الموالين للحزب الحاكم، وسوف يقوم المجلس غدا الجمعة باختيار المرشحين لمنصب الرئيس والمدير التنفيذي لـ"كي بي إس".يُذكر أن الرئيس الكوري هو الذي يعين أعضاء مجلس إدارة "كي بي إس".