الحكومة الكورية تخطط لتخفيض عدد الموظفين العموميين بـ5 آلاف حتى العام القادم

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قررت الحكومة الكورية تخفيض عدد الموظفين العموميين حتى العام القادم.وقالت وزارة الإدارة العامة والأمن الكورية أمس إن الحكومة تخطط لتخفيض عدد الموظفين العموميين بحوالي 5 آلاف موظف حتى عام 2024، بما في ذلك 3 آلاف هذا العام، وألفان في العام القادم، من بينهم حوالي ألفين و800 من موظفي وزارة التعليم، بالتوازي مع انخفاض عدد السكان في سن المدرسة.وتخطط الحكومة لإجراء هذا التخفيض بناء على الانخفاض الطبيعي الناتج عن التقاعد الرسمي، وتخفيض حجم توظيف الموظفين الجدد دون اللجوء إلى الطرق الاصطناعية مثل إعادة الهيكلة.وأوضح مسؤول في الوزارة أن هناك خطة في هذا الشأن، لكن الحكومة لم تحدد بعد حجم الزيادة في عدد الموظفين للعام القادم لأنه من المتوقع إنشاء هيئة حكومية جديدة للفضاء والطيران، ومن ثم سيكون من الصعب تخفيض عدد الموظفين العموميين بمقدار 5 آلاف تماما.ووفقا لنظام معلومات الأجهزة الحكومية، بلغ إجمالي عدد الموظفين العموميين في كوريا الجنوبية حوالي مليون و140 ألفا في نهاية شهر يونيو الماضي، من بينهم حوالي 755 ألفا في الحكومة المركزية، وحوالي 390 ألفا في الحكومات المحلية، ويعمل نصف عدد الموظفين العموميين في الحكومة المركزية في وظائف تعليمية.