الدَيْن الوطني الكوري يتجاوز مستوى التوقعات السنوية ويصل إلى 1110 تريليونات وون

Photo : YONHAP News

بلغ حجم الدَيْن الوطني لكوريا الجنوبية في نهاية شهر أغسطس الماضي 1110 تريليونات وون، أي ما يعادل حوالي 800 مليار و287 مليون دولار، ليتجاوز مستوى التوقعات السنوية للحكومة الكورية.جاء ذلك في تقرير أصدرته وزارة المالية والاستراتيجية بعنوان "الوضع المالي الوطني الشهري في أكتوبر" اليوم الخميس، حيث أوضحت أن إجمالي إيرادات الحكومة بلغت 394 تريليونا و400 مليار وون حتى شهر أغسطس الماضي، بانخفاض قدره 44 تريليونا و200 مليار وون عن نفس الفترة من العام الماضي.وقال التقرير إن عائدات الضرائب الوطنية انخفضت بمقدار 47 تريليونا و600 مليار وون بالمقارنة مع العام الماضي، لتبلغ 241 تريليونا و600 مليار وون.وأرجعت الوزارة السبب الرئيسي في هذا الانخفاض إلى انخفاض تحصيل ضرائب الدخل والشركات، وضرائب القيمة المضافة.