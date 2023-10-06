تأجيل زيارة الرئيس الإماراتي إلى كوريا الجنوبية

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تقرر تأجيل زيارة الرئيس الإماراتي "محمد بن زايد آل نهيان" إلى كوريا الجنوبية بعد أن كان من المقرر لها منتصف هذا الشهر.وقال المكتب الرئاسي الكوري اليوم إنه تم تأجيل الزيارة حسب اتفاق بين الطرفين بسبب الظروف الإقليمية غير المتوقعة، وهو ما يشير فيما يبدو إلى الاشتباكات المسلحة بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" التي اندلعت يوم 7 من هذا الشهر.يشار إلى أن الإمارات، التي كانت وقعت اتفاق سلام مع إسرائيل بوساطة أمريكية في عام 2020، تراقب عن كثب احتمالات أن يتحول الصراع بين إسرائيل وحماس إلى صراع إقليمي.وبعد أن قام الرئيس الكوري "يون صوك يول" بزيارة رسمية إلى الإمارات العربية المتحدة في شهر يناير الماضي، وعقد مباحثات قمة مع نظيره الإماراتي، ظل الجانبان ينسقان لتحقيق زيارة الرد بواسطة الرئيس الإماراتي إلى كوريا في منتصف هذا الشهر.