كوريا ترسل طائرة لنقل مواطنيها من إسرائيل

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قررت الحكومة الكورية تنظيم رحلة غير منتظمة بواسطة شركة الخطوط الجوية الكورية "كوريان إير"، إلى دبي غدا الجمعة، لمساعدة الموظفين والسياح الكوريين الذين لم يتمكنوا من العودة من إسرائيل في أعقاب نزاعها المسلح مع حركة حماس الفلسطينية.وقالت "كوريان إير" اليوم إنها سترسل طائرة من طراز "ايه 330-200" من مطار إنتشون الدولي إلى مدينة دبي الإماراتية في الساعة التاسعة والنصف من صباح الغد الجمعة، لنقل أولئك المواطنين الكوريين الذين كانوا قد غادروا من قبل مدينة "تل أبيب" ووصلوا بالفعل إلى دبي.وسوف تغادر تلك الطائرة مطار دبي في الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر الغد، بحيث تصل إلى مطار إنتشون الدولي في الساعة السادسة والنصف من صباح بعد غد السبت.من ناحية أخرى، قررت شركة الخطوط الجوية الكورية إلغاء 3 رحلات جوية كان من المقرر أن تغادر مطار إنتشون متوجهة إلى تل أبيب خلال هذا الأسبوع، حيث ظلت "كوريان إير" تنظم 3 رحلات جوية مباشرة أسبوعيا بين مطاري "إنتشون" و"بن غوريون".كما قررت الشركة إعفاء المسافرين من الغرامات والرسوم وفروق الأسعار لاسترداد الأموال وتغيير الحجوزات على هذا المسار، حتى نهاية شهر نوفمبر القادم.