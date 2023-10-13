تأجيل زيارة رئيس الإمارات إلى كوريا الجنوبية

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قال المكتب الرئاسي الكوري إنه تم تأجيل الزيارة المقررة لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة "محمد بن زايد آل نهيان" إلى كوريا الجنوبية.وأوضح المكتب الرئاسي الكوري أن الزيارة التي كان من المقرر إجراؤها في منتصف هذا الشهر قد تم تأجيلها بعد مشاورات ثنائية، بسبب "قضايا إقليمية مفاجئة"، في إشارة على ما يبدو إلى النزاع المسلح بين إسرائيل وحماس الذي اندلع يوم السبت الماضي.يذكر أن الإمارات، التي وقعت اتفاق سلام بوساطة أمريكية مع إسرائيل في عام 2020، تراقب عن كثب احتمال تطور الحرب الأخيرة إلى صراع إقليمي.لكن المكتب الرئاسي الكوري أضاف أنه على الرغم من تأجيل زيارة رئيس الإمارات إلى كورياة، فإن الخطة الإماراتية لاستثمار 30 مليار دولار في كوريا الجنوبية تسير بسلاسة دون أي خلل.