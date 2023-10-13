كوريا الشمالية تهدد بمهاجمة حاملة الطائرات الأمريكية بعد وصولها إلى كوريا الجنوبية

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هددت كوريا الشمالية بمهاجمة حاملة الطائرات الأمريكية التي وصلت إلى كوريا الجنوبية أمس الخميس.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الجمعة إن "الضربة الأولى الأقوى والأسرع" من جانب كوريا الشمالية ستوجه ضد وسائل الردع الأمريكية الموسعة، وكذلك قواعدها في شبه الجزيرة الكورية والمناطق المحيطة بها، ملمحة إلى تنفيذ هجوم ضد حاملة الطائرات الأمريكية "رونالد ريغان" والقواعد العسكرية الأمريكية.وجاء هذا التهديد بعد يوم من وصول حاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية، والتابعة للقوات البحرية الأمريكية، مع مجموعتها الهجومية إلى مدينة "بوسان" الساحلية بجنوب كوريا الجنوبية، وذلك بعد مشاركتها في مناورات عسكرية ثلاثية مع سفن حربية كورية جنوبية ويابانية في المياه الدولية قبالة جزيرة "جيجو" في وقت سابق من هذا الأسبوع.ونددت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بمواصلة الولايات المتحدة نشر أصولها الاستراتيجية النووية المختلفة في شبه الجزيرة الكورية، ووصفت ذلك بأنه "استفزاز عسكري صارخ يمكن أن يخلق ظروفا كارثية لا رجعة فيها".وأضافت أن زيارة حاملة الطائرات أظهرت أن المخطط الأمريكي لمهاجمة النظام الكوري الشمالي بأسلحة نووية قد وصل إلى "المرحلة الأكثر خطورة"، مع بروز خطر نشوب حرب نووية.وسوف تبقى حاملة الطائرات "رونالد ريغان" في كوريا الجنوبية حتى يوم الاثنين القادم.