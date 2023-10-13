كوريا الجنوبية ترسل طائرة إضافية لاستعادة مواطنيها من إسرائيل

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تخطط الحكومة الكورية لإرسال طائرة أخرى إلى إسرائيل لإعادة المواطنين الكوريين الجنوبيين من هناك، وسط النزاع المسلح المتصاعد بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.ونشرت سفارة كوريا الجنوبية في إسرائيل إشعارا طارئا على موقعها على الإنترنت مساء أمس الخميس قالت فيه إن الحكومة تستعد لتنظيم رحلة من المقرر أن تغادر مساء الجمعة بالتوقيت المحلي، لتسهيل عودة المقيمين والمسافرين الكوريين الجنوبيين الذين يرغبون في مغادرة إسرائيل.وأضافت أنه من المقرر أن تصل الطائرة اليوم الجمعة، لكن موعد إقلاعها الدقيق لم يتحدد بعد، موضحة أنه سيتم نشر المعلومات ذات الصلة في وقت لاحق.ووفقا للوزارة، يوجد حاليا حوالي 720 كوريا جنوبيا في إسرائيل، من بينهم حوالي 540 مقيما على أساس طويل الأمد، وحوالي 180 مقيما لفترات قصيرة.وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية "ليم سو سوك" قد أكد في مؤتمر صحفي أن الحكومة ستواصل جهودها المختلفة لضمان سلامة المواطنين الكوريين الجنوبيين في إسرائيل.