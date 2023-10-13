عدد ضحايا الحرب بين إسرائيل وحماس يتجاوز 10 آلاف شخص

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ارتفع إجمالي عدد ضحايا الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية إلى أكثر من 10 آلاف شخص في اليوم السادس من الصراع.وقال الجيش الإسرائيلي إنه أسقط حوالي 6 آلاف قنبلة على قطاع غزة يبلغ وزنها الإجمالي 4 آلاف طن، وذلك منذ أن شنت حركة حماس هجوما مفاجئا على منطقة جنوب إسرائيل يوم السبت الماضي.وقدرت إسرائيل أنه حتى يوم أمس الخميس، خلّفت الهجمات حوالي 1300 قتيل و3200 جريح لديها.ومن جانبها، قدرت وزارة الصحة في غزة أن حوالي 1500 شخص قد لقوا مصرعهم، من بينهم حوالي 500 طفل، كما أصيب حوالي 6800 آخرين، حتى الساعة الثانية من بعد ظهر أمس الخميس.ونتيجة لذلك، تجاوز العدد الإجمالي للضحايا من الجانبين 10 آلاف شخص.وقد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" أمس الخميس بسحق وتدمير حركة حماس، وقال إن كل عضو في المنظمة هو "رجل ميت".ومع اقتراب تنفيذ هجوم بري إسرائيلي على قطاع غزة، أفادت بعض التقارير بأن إسرائيل شنت ضربات صاروخية على المطارين الرئيسيين في سوريا في دمشق ومدينة حلب الشمالية، مما أثار المخاوف من أن الحرب قد تنتشر في منطقة الشرق الأوسط بأكملها.