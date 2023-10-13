كوريا الجنوبية تقدم مساعدات لأفغانستان بمليون دولار للتعافي من الزلازل

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قررت حكومة كوريا الجنوبية تقديم مليون دولار كمساعدات إنسانية لأفغانستان بعد الزلازل المدمرة التي أودت بحياة حوالي 2400 شخص هناك.وقالت وزارة الخارجية في سيول أمس الخميس إنه تم اتخاذ قرار بتقديم مساعدات طارئة لمساعدة الشعب الأفغاني الذي يعاني بشدة من الزلازل، معربة عن أملها في أن يساعد ذلك الدعم على استقرار حياتهم بسرعة وإعادة إعمار المناطق المتضررة.وأوضحت الوزارة أنه سيتم تسليم تلك المساعدات عبر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.وكان زلزالان متتاليان بقوة 6.3 درجة قد ضربا مدينة "هيرات" في شمال غرب أفغانستان يوم السبت الماضي، وأعقبتهما عدة هزات ارتدادية قوية، ثم ضرب زلزال قوي آخر نفس المنطقة يوم الأربعاء.ووفقا للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، تسببت تلك الزلازل في مصرع 2445 شخصا وإصابة 9240 آخرين، وتدمير ما يقرب من ألفيْ منزل.