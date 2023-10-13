نمو الوظائف في كوريا خلال سبتمبر يتجاوز 300 ألف لأول مرة منذ 3 أشهر

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تجاوز حجم النمو في الوظائف الجديدة في كوريا الجنوبية خلال شهر سبتمبر الماضي مستوى 300 ألف للمرة الأولى منذ 3 أشهر.ووفقا لهيئة الإحصاء الكورية اليوم الجمعة، بلغ عدد العاملين 28 مليونا و698 ألفا في الشهر الماضي، بزيادة 309 آلاف وظيفة على أساس سنوي.وتجاوزت أرقام نمو الوظائف مستوى 300 ألف للمرة الأولى منذ يونيو، بعد بقائها في نطاق 200 ألف في يوليو وأغسطس، لكنها لا تزال أقل مقارنة بالأشهر السابقة عندما كانت تنمو بما بين 300 ألف إلى 400 ألف وظيفة شهريا.وارتفع معدل التوظيف لمن تزيد أعمارهم عن 15 عاما بنسبة 0.5% على أساس سنوي ليصل إلى 63.2% في سبتمبر.وارتفع المعدل لمن تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاما بنسبة 0.7% على أساس سنوي ليصل إلى 69.6%، وهو أكبر رقم في أشهر سبتمبر منذ أن بدأت الحكومة الكورية في تجميع البيانات ذات الصلة في عام 1989.كما انخفض معدل البطالة بنسبة 0.1% على أساس سنوي إلى 2.3% في الشهر الماضي، وهو أقل مستوى لأشهر سبتمبر منذ أن تم حساب المعدل لأول مرة في يونيو 1999.