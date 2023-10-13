كوريا تفوز بمشروع تجديد محطة نووية في رومانيا بـ1.8 مليار دولار

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نجحت الشركة الكورية للطاقة المائية والنووية في الحصول على صفقة تجديد الوحدة الأولى من محطة "سيرنافودا" للطاقة النووية في رومانيا.وصرحت الشركة بأنها وقعت أمس الخميس اتفاقا لتكوين اتحاد مع شركة "كاندو إنرجي" الكندية وشركة "أنسالدو نيوكلير" الإيطالية، بشأن الإكمال المشترك لمشروع التجديد.وقد تم توقيع العقد، الذي من المقرر أن تبلغ قيمته حوالي 2.5 تريليون وون، أي حوالي 1.8 مليار دولار أمريكي، في المقر الرئيسي لشركة الطاقة النووية الرومانية "إس إن إن".يذكر أنه منذ عام 1996، بدأت الوحدة الأولى في محطة "سيرنافودا" في تشغيل مفاعلات الماء الثقيل المضغوط من نوع "كاندو"، وهي نفس الطريقة التي يتم استخدامها في محطة "وول سونغ" للطاقة النووية في كوريا الجنوبية.ولتمديد العمر التشغيلي للوحدة لمدة 30 عاما أخرى حتى عام 2060، ستبدأ شركة الطاقة الرومانية في تجديد المعدات على نطاق واسع اعتبارا من عام 2027، بما في ذلك أنابيب الضغط والتوربينات.