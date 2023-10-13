كوريا وكرواتيا تتفقان على رفع مستوى علاقاتهما إلى علاقات مشاركة شاملة

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عقد رئيس الوزراء الكوري "هان دوك سو" محادثات أمس الخميس في مدينة زغرب مع نظيره الكرواتي "أندريه بلينكوفيتش"، حيث تم إصدار بيان مشترك يعلن عن رفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى علاقة مشاركة شاملة، كما ينص البيان على تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتحول الأخضر والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والأمن وغيرها من المجالات.وتم خلال المحادثات توقيع مذكرة تفاهم خاصة بتطوير ميناء "رييكا" في كرواتيا بالتعاون بين شركة ميناء بوسان الكورية ووزارة الموانئ الكرواتية، وتبادل الخبرات اللوجيستية بينهما.وطالب رئيسُ الوزراء الكوري "هان" من الجانب الكرواتي دعم جهود الحكومة الكورية لاستضافة معرض إكسبو الدولي لعام 2030 في مدينة بوسان، معربا عن أمله في توسيع التبادلات البشرية والتعاون المستدام من خلال نظام التعاون متعدد الأطراف.وتبادل الجانبان الآراء حول الأوضاع الراهنة في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا وغرب البلقان والحرب في أوكرانيا والاشتباكات الفلسطينية الإسرائيلية الأخيرة.