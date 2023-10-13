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الكوريتان

بيونغ يانغ تنفي مزاعم استخدام حماس لأسلحة كورية شمالية

Write: 2023-10-13 10:44:42Update: 2023-10-13 13:51:46

بيونغ يانغ تنفي مزاعم استخدام حماس لأسلحة كورية شمالية

Photo : YONHAP News

نفت كوريا الشمالية صحة التقارير التي ادعت أن حركة "حماس" استخدمت أسحلة كورية شمالية في هجومها الأخير على إسرائيل.
وفي مقال نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الجمعة، قال "ري كوانغ سونغ" الخبير الكوري الشمالي في الشؤون الدولية، إن الولايات المتحدة هي الجهة المسؤولة عن الحرب بين إسرائيل وفلسطين.
وأضاف "ري" في مقاله أن الولايات المتحدة تشن مرة أخرى حملة تشهير خبيثة ضد كوريا الشمالية في محاولة لربط بيونغ يانغ بالاشتباكات في الشرق الأوسط.
وزعم "ري" أن وسائل الإعلام والخبراء الموالين للحكومة الأمريكية ينشرون شائعات لا أساس لها من الصحة تفيد بأن أسلحة كورية شمالية تم استخدامها في الهجوم الفلسطيني على إسرائيل.
وكان راديو آسيا الحرة، وهو وسيلة إعلامية أمريكية، قد ادعى أن لقطات فيديو، يفترض أن حركة حماس كانت قد نشرتها، تظهر مسلحا فلسطينيا يحمل قاذفة صواريخ يشتبه في أنها من أصل كوري شمالي.
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