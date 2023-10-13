واشنطن تؤكد أن التزامها الأمني تجاه سيول لن يتأثر بالاشتباكات في إسرائيل

أكدت الحكومة الأمريكية أن الاشتباكات بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية لن تؤثر على الالتزام الأمني الأمريكي تجاه كوريا الجنوبية وأوكرانيا والدول الحليفة الأخرى.جاء ذلك في تصريح أدلى به "جون كيربي" منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض الأمريكي في موجز صحفي أمس الخميس.ورفض "كيربي" المخاوف بشأن التأثير السلبي المحتمل على الالتزام الأمني الأمريكي تجاه كوريا الجنوبية، قائلا إن الولايات المتحدة لديها القدرة الكافية على التعامل مع التزاماتها المتعددة.وأضاف أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤوليات عالمية تتعلق بمصالح أمنها القومي، مشيرا إلى أن الحكومة الأمريكية تظل تدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا.وقال "كيربي" إن الولايات المتحدة تعمل جاهدة أيضا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ لدعم حلفائها وشركائها، وزيادة الاستقرار والأمن والازدهار في جميع المناطق.وفيما يتعلق بتقرير حول الاستخدام المشتبه به لأسلحة كورية شمالية من قبل حركة "حماس" في هجومها على إسرائيل، قال "كيربي" إنه ليس لديه معلومات تؤكد صحة هذا التقرير.