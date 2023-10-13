كوريا والسعودية تتفقان على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي

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اتفقت كوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بينهما لتشمل مجالات الصناعة الحيوية وألعاب الكمبيوتر والسيارات.وتم التوصل إلى هذا الاتفاق في الجولة الرابعة من اجتماعات لجنة رؤية 2030 الكورية السعودية، والتي عقدت اليوم الجمعة في سيول بحضور عدد من مسؤولي الوزارات ذات الصلة في البلدين، بمن فيهم وزير الصناعة والتجارة والطاقة الكوري "بانغ مون كيو"، ووزير الاستثمار السعودي "خالد الفالح".ويأتى عقد هذه الجولة بعد عام و9 أشهر من الجولة الثالثة التي عقدت في الرياض في شهر يناير من العام الماضي.ويموجب هذا الاتفاق، ستقوم كوريا والسعودية بتنفيذ 56 من المشروعات المشتركة للتعاون الاقتصادي، من بينها تطوير مدن جديدة، وآلات الإنشاءات، والمدن الذكية، وتكنولوجيا الإنشاءات الجديدة.وأكد الجانبان أنه يجري حاليا بشكل سلس تنفيذ 26 صفقة ومذكرة تفاهم تم توقيعها خلال زيارة ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" لكوريا الجنوبية في شهر نوفمبر من العام الماضي.الجدير بالذكر أن كوريا والسعودية كانتا قد اتفقتا على تنفيذ مشروعات مشتركة بقيمة 30 مليار دولار تقريبا، خلال زيارة ولي العهد السعودي "بن سلمان" لكوريا الجنوبية، بما في ذلك مشروع "شاهين" الذي ستنفذه شركة "إس أويل" التابعة لشركة أرامكو السعودية في كوريا، ومشروع مدينة "نيوم" في السعودية.وقد تم تأسيس لجنة رؤية 2030 الكورية السعودية على مستوى وزير في عام 2017 بناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في القمة الكورية السعودية في عام 2016 للتعاون في سياسات رؤية السعودية 2030.