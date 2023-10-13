سيول تؤكد التقارير حول إعادة مواطنين كوريين شماليين من الصين إلى بلادهم

Photo : YONHAP News

قالت الحكومة الكورية الجنوبية إنه تمت إعادة مواطنين كوريين شماليين كانوا مقيمين في الصين، إلى بلادهم.وأكد المتحدث باسم وزارة التوحيد الوطني في كوريا الجنوبية "كو بيونغ سام" في موجز صحفي اليوم الجمعة صحة التقارير التي تحدثت عن أن عددا من الكوريين الشماليين الذين كانوا يقيمون في ثلاث محافظات تقع في شمال شرق الصين، قد تمت إعادتهم مؤخرا إلى كوريا الشمالية، لكنه أضاف أنه من الصعب التأكد بالضبط من هويات هؤلاء الكوريين الشماليين.وأشار المتحدث "كو" إلى أن حكومة كوريا الجنوبية تتمسك بموقفها الثابث المعارض لإعادة المنشقين الكوريين الشماليين المقيمين في الخارج قسرا وضد إرادتهم الحرة إلى كوريا الشمالية.وقال إن الحكومة أعربت عن أسفها لهذا الوضع، وأثارت القضية بشكل جدي للجانب الصيني.وقد زعمت منظمة التضامن من أجل العدالة، وهي منظمة مدنية لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية في تقرير أصدرته أول من أمس الأربعاء، أن الصين أعادت حوالي 600 من الكوريين الشماليين الذين كانوا محتجزين في معسكرات تقع عند الحدود مع كوريا الشمالية، قسرا إلى بلادهم مساء يوم الاثنين الماضي عن طريق مدينتي دانتونغ وهونتشون.