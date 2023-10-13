وزير الخارجية الكوري يزور حاملة الطائرات الأمريكية رونالد ريغان في بوسان

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قام وزير الخارجية الكوري "بارك جين" أمس الأحد بزيارة لحاملة الطائرة الأمريكية "يو إس إس رونالد ريغان" التي رست مؤخرا في قاعدة العمليات البحرية الكورية بمدينة بوسان.وقالت وزارة الخارجية إن زيارة الوزير "بارك" قد جاءت لتأكيد وضع التعاون بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لتعزيز الردع الموسع الأمريكي والموقف الدفاعي المشترك بين البلدين.وقام الوزير "بارك" بزيارة تفقدية في المرافق الرئيسية في حاملة الطائرة الأمريكية، بما في ذلك حظيرة الطائرات، ومهبط الطائرات، وبرج المراقبة، برفقة قائد الأسطول البحري الأمريكي الخامس الأدميرال "بيت هانيلفين"، وقبطان حاملة الطائرات رونالد ريغان الأدميرال "داريل كاندون".وأكد "بارك" أن زيارة حاملة الطائرات الأمريكية لكوريا الجنوبية، والتي جاءت وسط تهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية المتزايدة تشير إلى مدى التعاون الأمني بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لتحقيق السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.وأضاف بارك أن الرؤية المنتظمة المعززة للأصول الاستراتيجية الأمريكية ستعطي دفعة كبيرة للتحالف بين سيول وواشنطن.